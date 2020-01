Creami WOW Weekend diventa ormai un appuntamento fisso (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Appena dopo una settimana dall’ultimo appuntamento con Creami WoW Weekend, torna la più conveniente tariffa PosteMobile. Un po’ a sorpresa visto l’iter utilizzato dall’operatore virtuale nelle precedenti edizioni della promozione dedicata al Weekend, il prossimo 18 e 19 gennaio sarà nuovamente attivabile.La promozione del prossimo fine settimana ha come tema ancora l’inverno dopo l’incontro con i pinguini nei giorni dell’11 e 12 gennaio, ora è proprio il caso di un Weekend al caldo con l’operatore virtuale su reti Wind.L’offerta continua ad essere proposta al costo di 4,99€ al mese con inclusi chiamate ed SMS illimitati oltre a 10 GB in 4G con velocità massima fino a 150 Mbps per la navigazione Internet.Un appuntamento abituale con Creami WOW WeekendL’attivazione della promozione può essere effettuata solo previa prenotazione ... Leggi la notizia su pantareinews

