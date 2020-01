Coppa Italia – La Juventus si concede una scampagnata contro l’Udinese, finisce 4-0: le pagelle di CalcioWeb (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Juventus-Udinese – La Juventus si concede una passeggiata infrasettimanale negli ottavi di Coppa Italia. Udinese spazzata via con un sonoro 4-0. Apre Higuain dopo un interminabile uno-due con Dybala, sprazzi di sarrismo. Raddoppio proprio della “Joya” su calcio di rigore concesso per un fallo di Nicolas su Bernardeschi. Ad inizio ripresa viene annullata una rete a Higuain per un fuorigioco in partenza di de Ligt. Dybala firma il 3-0 con uno splendido sinistro a giro. A fissare il 4-0 finale è un altro calcio di rigore. Stavolta realizza Douglas Costa. I bianconeri affronteranno ora la vincente di Parma-Roma, ultimo ottavo, in programma domani sera. Juventus-Udinese, le pagelle di CalcioWeb Juventus (4-3-3): Buffon 6; Danilo 6, de Ligt 6.5, Rugani 6.5, Alex Sandro 6; Bernardeschi 6.5, Bentancur 6.5, Rabiot 6 (26′ st Ramsey 6); Dybala 8 (30′ st Pjaca ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

acmilan : Our Coppa Italia journey begins. C'mon boys! ?????? Inizia la nostra #CoppaItalia: forza ragazzi! ?????? #MilanSPAL… - acmilan : Ready for our Coppa Italia 2019/20 debut ???? Pronti per il nostro debutto in Coppa Italia ???? #MilanSPAL… - juventusfc : ???? RITORNA LA COPPA ITALIA! ?? #CoppaItalia ?? Udinese ?? Allianz Stadium ? 20:45 CET ?? #JuveUdinese #FinoAllaFine -