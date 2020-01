Calciomercato Juventus, Paratici: “Nessun acquisto in difesa, siamo già forti così” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) A margine della partita giocata contro l'Udinese in Coppa Italia, il direttore sportivo della Juventus ha smentito le indiscrezioni di un nuovo innesto in difesa al posto dell'infortunato Demiral: "Non acquisteremo altri centrali. Abbiamo difensori forti e una rosa completa, speriamo di avere anche Giorgio in arrivo tra qualche tempo, quindi siamo a posto così". Leggi la notizia su fanpage

