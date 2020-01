Avviso di garanzia: cos’è di preciso, conseguenze e quando scatta (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Avviso di garanzia: cos’è di preciso, conseguenze e quando scatta Non è raro, mentre si legge un giornale o si ascolta un telegiornale, venire a conoscenza di una notizia in cui è citato il cosiddetto “Avviso di garanzia“, anche se è tecnicamente più corretto parlare di “informazione di garanzia“. Nel corso della narrazione giornalistica, però, difficilmente c’è il tempo anche di spiegare esattamente cos’è e quali specifiche conseguenze produce nei confronti del destinatario dell’atto stesso. Vediamole. Se ti interessa saperne di più sull’obbligo di firma, sulla sua violazione e conseguenze, clicca qui. Avviso di garanzia: di che si tratta e quando è disposto L’Avviso di garanzia, o informazione di garanzia, è un istituto penalistico finalizzato a tutelare – durante la fase delle indagini preliminari – i ... Leggi la notizia su termometropolitico

poste44 : ...in questo caso,come mai non c'è nessuno dalla Procura che procede per un avviso di garanzia ?? - stefycascu : @Faroaldo11 Mi correggo, hanno già l'avviso di garanzia. Tra 19 giorni ci sarà il rinvio a Giudizio è quindi saranno imputati - marco05113908 : @stefycascu @Faroaldo11 Per essere imputato dovrà avere il rinvio a giudizio non l'avviso di garanzia. Avvocato..... -