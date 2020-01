Un uomo e sua moglie sono stati trovati morti in casa, nel torinese: si pensa a un omicidio-suicidio (Di martedì 14 gennaio 2020) Dramma ad Avigliana, alle porte della Val di Susa: un uomo e sua moglie sono stati ritrovati morti in casa. Si sospetta un omicidio-suicidio. L’arma utilizzata è una balestra Dramma in Val di Susa (Piemonte). Un uomo avrebbe ucciso la moglie e poi si sarebbe tolto la vita. I Carabinieri di Avigliana (è questo il … L'articolo Un uomo e sua moglie sono stati trovati morti in casa, nel torinese: si pensa a un omicidio-suicidio NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

