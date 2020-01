Trova il nonno morto su Google Maps: “Era seduto davanti a casa” (Di martedì 14 gennaio 2020) Da quando è morto, Leslie ha sempre avuto il rimpianto di non essere riuscita a salutare il nonno. Riavvolgere il nastro del tempo, tornare indietro fino ad un preciso momento del passato e rimediare a un errore o sistemare qualcosa andato storto è (per ora) impossibile e per questo la nostalgia di Leslie sembrava destinata a restare irrisolta. Almeno fino allo scorso 7 gennaio, quando invece ha riTrovato e ha potuto dire addio all’amato nonno grazie a Google Maps. Leslie Yajaira è una studentessa americana di origini messicane e nei primi giorni dell’anno nuovo aveva scoperto che le Google Car di Street View, il servizio che permette di navigare nelle strade di tutto il mondo grazie a foto a 360gradi, avevano fatto un giro anche nella fattoria del nonno a Labor de Guadalupe, in Messico. Così, presa dalla nostalgia, ha deciso di provare a viaggiare digitalmente indietro nel tempo e ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

