Tre Paesi europei in attrito con l'Iran

Gran Bretagna, Francia e Germania hanno avviato il meccanismo di risoluzione delle dispute per contestare all'le violazioni all'intesa nucleare.I tre Stati,impegnati nell'accordo, applicheranno la "massima pressione" a Teheran. La Russia condanna la decisione:rischia di causare "una nuova escalation". E l'vuole espellere l'ambasciatore britannico per la sua presenza alle proteste sull'aereo ucraino abbattuto da Teheran "per errore". Contestazioni contro il regime: scontri tra polizia e studenti,bloccati in campus università.(Di mercoledì 15 gennaio 2020)