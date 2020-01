Spagna, esplosione in un impianto petrolchimico a Tarragona (VIDEO) (Di martedì 14 gennaio 2020) Spagna, esplosione e vasto incendio in un impianto petrolchimico a Tarragona. Il bilancio conta almeno un morto e sei feriti gravi. Spagna, forte esplosione in un impianto petrolchimico a Tarragona. Il bilancio è di un morto e sei feriti che sarebbero in gravi condizioni, ma la preoccupazione delle autorità è per la possibile tossicità della nube tossica che è alzata dall’impianto. Secondo i media non ci sarebbero rischi legati alla tossicità. Di seguito un VIDEO caricato su internet con le immagini dell’esplosione. Il filmato, girato a una considerevole distanza dal luogo dell’incidente, mostra il bagliore delle fiamme e la densa colonna di fumo che sovrasta lo stabilimento. Ahora mismo en #Tarragona¿Qué esta pasando? Alguien que informe por favor! pic.twitter.com/AY15XF1ppH— Laura Presicce (@laura presicce) January 14, 2020 Spagna, esplosione in ... Leggi la notizia su newsmondo

