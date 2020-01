Spagna, esplosione in impianto petrolchimico di Tarragona (Di martedì 14 gennaio 2020) Una forte esplosione ha interessato un’area dell’impianto petrolchimico di Tarragona, in Spagna, provocando almeno un morto e 4 feriti di cui uno in gravi condizioni. Lo rivelano i media spagnoli, secondo cui il disastro sarebbe avvenuta nella sede di produzione di ossido di etilene. esplosione a Tarragona Un incendio è divampato all’interno di un impianto petrolchimico di Tarragona, in Spagna, a seguito di una violenta esplosione in un’area destinata alla produzione di una sostanza infiammabile nota come ossido di etilene. Secondo quanto riportato da El Pais, le autorità avrebbero immediatamente disposto un piano di evacuazione per i residenti e per gli abitanti di 3 quartieri sarebbe scattato l’ordine di rimanere in casa. Dalle notizie in arrivo, ancora frammentarie, emerge che la deflagrazione sarebbe avvenuta intorno alle 18.30, e le fiamme avrebbero poi coinvolto ... Leggi la notizia su thesocialpost

