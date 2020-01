Serino, sorpresi con un coltello in auto: tre ucraini denunciati (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Serino, nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando Provinciale di Avellino, finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità, hanno denunciato tre uomini di origine ucraina, ritenuti responsabili del reato di “Porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere”. Nello specifico, durante un servizio di perlustrazione, la pattuglia ha proceduto al controllo dei predetti, fermati a Serino a bordo di un’auto mentre si aggiravano con fare sospetto nei pressi del Castello Feudale. L’anomalo atteggiamento manifestato dagli stessi ha indotto i Carabinieri ad approfondire il controllo. E all’esito dell’immediata perquisizione veicolare e personale è stato trovato un coltello a serramanico occultato nel vano portaoggetti dell’auto. I tre, che non hanno fornito una valida giustificazione in merito a quanto rinvenuto, sono ... Leggi la notizia su anteprima24

