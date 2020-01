“Sembri Michael Jackson”. Raffaella Fico irriconoscibile: il web la ‘asfalta’ (Di martedì 14 gennaio 2020) Che Raffaella Fico sia ricorsa alla chirurgia estetica non è certo una novità. Da quando è entrata nella casa del Grande Fratello il suo volto ha subito una vera e propria trasformazione e in tanti se ne sono accorti. Dopo la fine della sua storia con il calciatore Mario Balotelli, Raffaella Fico ha preferito uscire dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla figlia Pia, ma dai social non è mai sparita. E, anzi, ha sempre pubblicato foto per i suoi fan. Foto che, sopratutto ultimamente, i suoi fan stanno criticando. Qualcuno, infatti, ha notato qualcosa di “diverso” e lo ha fatto notare con commenti e critiche pesanti. Sui social molti continuano a sottolineare che la Fico non solo abbia fatto ricorso al botox ma che si sarebbe sottoposta proprio a veri interventi chirurgici. Le labbra appaiono più gonfie e anche il viso sembra più sfinato, con gli zigomi e il naso in ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

