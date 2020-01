Sconcerti: “Sarri fa apposta a non guardare Dybala quando lo toglie, è umiliante. Ronaldo privilegiato” (Di martedì 14 gennaio 2020) Il noto giornalista Mario Sconcerti, ai microfoni di Calciomercato.com, ha parlato di vari argomenti riguardo la Serie A. In particolar modo, riferendosi alla Juventus, pungenti sono le sue parole verso Sarri e la gestione dei cambi in zona offensiva. Dybala infatti, così come Ronaldo mesi fa, si è lamentato della sostituzione. Ecco cosa ne pensa Sconcerti. Serie A, cosa ci dici? Lazio, hai un vantaggio: carpe diem. Juve solo elogi. Ma la sorpresa è un’altra… “Non va sottovalutata – dice – la legittima seccatura di Dybala. Sarri fa apposta a non guardare Dybala quando lo toglie. Il problema è che siamo di fronte a un Cristiano Ronaldo che non può uscire. Così è umiliante per Dybala e Higuain, ed è un disagio che si allunga sulla squadra perché quello di Cristiano Ronaldo è un privilegio così smaccato che non può passare inosservato. Da Riva a Rivera, da Chinaglia ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

