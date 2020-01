Sanremo 2020, è ufficiale: chi sono le 11 vallette di Amadeus (Di martedì 14 gennaio 2020) Sanremo 2020, dopo il nodo cantanti sciolto anche quello delle vallette. Che non saranno 10, come annunciato in precedenza, ma 11 le donne che affiancheranno Amadeus sul palco del teatro Ariston. Il conduttore e direttore artistico del Festival ha ufficializzato i nomi nel corso della conferenza stampa di presentazione della kermesse musicale e spiegato anche motivi che l’hanno spinto a scegliere proprio loro. Per la 70esime edizione del Festival di Sanremo Amadeus ha deciso di rompere con la tradizione scegliendo ben 11 ‘co-conduttrici’. “Perché solo due donne? Siamo al 70esimo e ci possono essere tante donne che possono raccontare tante storie diverse, per età, ruolo, esperienze…”, ha spiegato durante la conferenza stampa di Sanremo 2020. Quindi i nomi, alcuni dei quali già noti: Antonella Clerici, Monica Bellucci, Sabrina Salerno, Mara Venier, Diletta Leotta, le giornaliste del Tg 1 ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

