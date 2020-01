Romero Juventus, svolta improvvisa: arriva la decisione di Paratici (Di martedì 14 gennaio 2020) Romero Juventus- Secondo quanto riportato da “Sportmediaset“, la Juventus starebbe valutando attentamente la possibilità di anticipare l’arrivo di Romero già dall’attuale finestra di mercato invernale. Il brutto infortunio di Demiral potrebbe costringere Paratici ad intervenire nuovamente sul mercato, soprattutto considerando il recupero di Chiellini, il quale potrebbe tornare in campo solamente a metà febbraio. Romero Juventus, arrivo anticipato: tutti i dettagli La società bianconera, per evitare ulteriori spese in ambito difensivo, potrebbe decidere di anticipare l’arrivo di Romero di 6 mesi, consegnando così a Sarri un nuovo difensore abile nella marcatura e nell’uno contro uno. Leggi anche: Calciomercato Juventus, da Pogba ad Icardi: nuova strategia di Paratici Caratteristiche simili a quelle di Demiral, ma è chiaro che tutto potrebbe dipendere ... Leggi la notizia su juvedipendenza

