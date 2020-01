Procura di Roma il Csm si spacca: due voti per Lo Voi, Magistratura democratica non si schiera (Di martedì 14 gennaio 2020) L’accordo sembrava alle porte (e verrebbe da dire che è ora visto che a Roma il Procuratore capo manca da quasi un anno). Invece, la commissione sugli incarichi direttivi del Csm oggi, 14 gennaio, si è clamorosamente spaccata sulla nomina del Procuratore capo di Roma. I nomi proposti, su cui dovrà pronunciarsi il plenum, sono a questo punto tre: il Procuratore capo di Palermo Francesco Lo Voi, che ha ottenuto 2 voti, il Procuratore di Firenze, Giuseppe Creazzo e a l’attuale reggente della Procura di Roma Michele Prestipino, che hanno preso due voti ciascuno. Chi sta con chi? A sostenere Lo Voi, al momento, c’è solo Magistratura Indipendente (la corrente considerata moderatamente di destra) con la consigliera Loredana Micciché, oltre a Michele Cerabona di Forza Italia. ANSA Il Procuratore Aggiunto Michele Prestipino Giarritta Il togato di Unicost Marco Mancinetti ha ... Leggi la notizia su open.online

Etruria72 : Procuratore di Roma, proposti tre nomi ma il Csm si spacca. Fumata nera per la scelta del successore di Pignatone.… - MichelaDiDomen3 : RT @Affaritaliani: Procura di Roma, il Csm si spacca. Tre in corsa per il dopo-Pignatone -