Paola Caruso e il retroscena sul concorrente del GF Vip: “Al reality solo grazie a me” (Di martedì 14 gennaio 2020) E si torna a parlare di Paola Caruso. Nelle ultime ore la ex Bonas di Avanti un altro si è lasciata andare a un lungo sfogo contro uno dei concorrenti del GF Vip 4. A farla ‘scattare’ è stato l’appellativo di “serpente velenoso” con cui lui l’ha definita nella Casa. Da qui l’attacco su Instagram e i retroscena. Lui è Ivan Gonzalez, ex tronista di Uomini e Donne da poco entrato dalla famosa porta rossa di Cinecittà. Paola ha conosciuto lo spagnolo durante la partecipazione a Supervivientes, dove intrattenne con lui una frequentazione nonostante molti ritenessero che l’interesse di Gonzalez fosse più per il mondo dello spettacolo che per la Caruso, che lo aveva anche presentato come suo fidanzato nel salotto tv di Barbara D’Urso. Alla fine il loro flirt si è concluso proprio perché Paola comprese le intenzioni di Ivan e oggi che lui è al GF Vip è tornata a parlarne. (Continua dopo la ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

