Paola Caruso attacca Ivan Gonzalez: "Al Gf Vip grazie a me" - (Di martedì 14 gennaio 2020) Luana Rosato Duro attacco di Paola Caruso contro Ivan Gonzalez: la showgirl è convinta che il successo dello spagnolo in Italia sia dovuto solo a lei Duro attacco di Paola Caruso a Ivan Gonzalez, ora concorrente del Grande Fratello Vip e un tempo suo fidanzato. La showgirl, che ha conosciuto lo spagnolo durante la partecipazione a Supervivientes, intrattenne con lui una frequentazione nonostante molti ritenessero che l’interesse di Gonzalez fosse più per il mondo dello spettacolo che per la Caruso. Il loro flirt, tuttavia, durò un po’ di tempo e alla fine si concluse proprio perché Paola comprese appieno quali fossero le intenzioni del bel Ivan. Coinvolta sentimentalmente, lo presentò ufficialmente come suo fidanzato nel salotto di Pomeriggio Cinque ma, ad oggi, Paola Caruso è convinta che Gonzalez sia solo un abile stratega desideroso di ottenere il successo nel mondo dello ... Leggi la notizia su ilgiornale

