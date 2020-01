Pallanuoto, Sandro Campagna: “E’ stata la partita che mi aspettavo e l’abbiamo gestita bene” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L’Italia ha battuto per 10-6 la Grecia nella prima gara degli Europei 2020 di Pallanuoto: a Budapest, in Ungheria, con questo successo il Settebello ha già ipotecato il primo posto nel Girone D, che vale il passaggio diretto ai quarti di finale. A fine gara al sito federale hanno parlato il CT Sandro Campagna, Gonzalo Echenique e Stefano Luongo. Il CT Sandro Campagna: “E’ stata la partita che mi aspettavo e l’abbiamo gestita bene sul piano psicologico, mantenendo la calma all’inizio quando le cose non andavano troppo bene. La Grecia ha provato a metterci in difficoltà con una buona difesa e noi abbiamo sbagliato qualcosa di troppo con l’uomo in più, giocando poco da squadra. Poi dal terzo tempo siamo cresciuti molto, tornando ad essere compatti in difesa e realizzando anche gol di pregiata fattura, con tiri di qualità e azioni molto belle. Nel quarto ... Leggi la notizia su oasport

