Palermo, falsi invalidi che ballavano e guidavano l’auto: due arresti per truffa all’Inps (Di martedì 14 gennaio 2020) Avevano l’indennità di accompagnamento ma si esibivano in balli di gruppo. Oppure si dichiaravano ciechi, ma erano in grado di leggere le lettere prese dalla cassetta delle poste. O ancora, persone incapaci di camminare da sole ma che guidavano l’auto: sono i falsi invalidi che hanno beneficiato illecitamente di indennità previdenziali o assistenziali grazie a un’organizzazione, scoperta dalla Guardia di Finanza, che operava nel Palermitano e si occupava della trafila per ottenere il sussidio, ovviamente dietro lauto pagamento. Due persone sono state arrestate: Antonino Randazzo, pensionato di 57 anni, di Terrasini e Filippo Accardo, 48 anni, di Camporeale, titolare di due centri di assistenza finanziaria a Palermo. In più, decine di persone sono al momento indagate. Gli investigatori del Gruppo Tutela Mercato Beni e Servizi del Nucleo PEF di Palermo hanno svelato un sistema ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

