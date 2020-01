Napoli-Perugia 2-0, pagelle / I gol su rigore di Lorenzo sono due baci Perugina al suo mentore Gattuso (Di martedì 14 gennaio 2020) OSPINA. Il Paperino del sabato pomeriggio di Roma torna Ospinik sul rigore di Iemmello. Per il resto è inguardabile coi piedi, cara Ilaria, non bravo cioè come Reina buonanima. Purtroppo per questa iattura gattusiana di voler imitare il Maestro oggi bianconero, stiamo buttando via un talento come Meret – 6 Mi ha ricordato Rafael. Il tanto bistrattato Rafael che, dopo insulti e improperi, con una sola manona meravigliosa, in un’altra Coppa, diventò l’idolo di tutti noi. Ha fatto bene, secondo me, a riconfermarlo in porta. Al di là della cazzata stratosferica che ha fatto il colombiano sabato, tu preferiresti, per tuo figlio, un mister che al primo errore lo relega in panchina a vita, o uno che gli dà una seconda possibilità subito dopo il suo più clamoroso errore? Io il secondo – 7 HYSAJ. Ho la sensazione, Ilaria, che in questo Napule dalle gerarchie ribaltate, ... Leggi la notizia su ilnapolista

