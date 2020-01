Migranti, da inizio anno già 1000 riportati in Libia (Di martedì 14 gennaio 2020) Almeno 953 Migranti sono stati riportati sulle coste libiche nelle prime due settimane dell’anno. La maggior parte sono sbarcati a Tripoli e tutti sono stati portati nei centri di detenzione. Lo rende noto su Twitter l’Oim, l’agenzia internazionale Onu per le migrazioni. <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f534.png" alt=" Leggi la notizia su open.online

