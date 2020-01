LIVE Sci alpino, Slalom Flachau 2020 in DIRETTA: si parte, sarà Shiffrin-Vlhova! Peterlini per stupire (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DELLO Slalom 17.44 Petra Vlhova vinse a Flachau nel 2019, ma nelle due edizioni precedenti si era ritirata. Per lei l’unico altro podio nella località austriaca risale al 2016, quando giunse terza. 17.41 Mikaela Shiffrin sale sul podio ininterrottamente a Flachau dal 2013! Per l’americana tra vittorie, un secondo e due terzi posti. 17.39 Nella passata stagione andò in scena un duello entusiasmante a Flachau tra Vlhova e Shiffrin. Si impose la slovacca per soli 15 centesimi. Terza fu l’austriaca Liensberger, attualmente in grande ascesa. Nessuna italiana finì in zona punti: non dovrebbe essere difficile fare meglio… 17.35 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Flachau 2020, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Programma e tv dello Slalom – Le ... Leggi la notizia su oasport

