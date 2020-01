La Guerra è finita fa il pieno di ascolti: una storia difficile per non dimenticare (Di martedì 14 gennaio 2020) Nel mese in cui si ricorda tutto il male subito dalle vittime dell’Olocausto la Rai sceglie di mandare in onda la serie La Guerra è finita. Una storia davvero molto forte nonostante i protagonisti della narrazione siano i bambini. Ci siamo fermati a riflettere su quello che i bambini sopravvissuti alla Shoa abbiano portato sempre nei loro occhi e nel loro cuore? Le violenze subite, quelel viste, le torture, le stanze con le docce e il gas, quel numero tatuato sulle braccia. Veder morire i nuovi amici diventati famiglia dopo aver perso i genitori e i fratelli, vedere davanti ai proprio occhi scorrere immagini difficili anche solo da raccontare. Ne La Guerra è finita, che fa il pieno di ascolti con la prima puntata in onda su Rai 1 il 13 gennaio 2020, si riflette proprio su questo. Non solo tutto il dolore provato durante la prigionia nei campi di sterminio ma anche tutto ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

