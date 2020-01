La dieta dinner cancelling, ecco come è dimagrito Rosario Fiorello (Di martedì 14 gennaio 2020) Andare a letto senza cena: in estrema sintesi è questo il segreto del regime alimentare che ha permesso a Fiorello, già splendido quasi sessantenne, nella forma fisica straordinaria che potremo tutti apprezzare sul palco di Sanremo. La dieta “dinner canceling” ovvero cancellazione della cena, è stata ideata da Dieter Grabbe (un nome, una garanzia), personal trainer ed esperto di alimentazione e di salute naturale. Il regime spiega Grabbe nel suo libro pubblicato in Italia da Edizioni Red – attiva le cosiddette molecole heat shock, molecole che fanno in modo che le strutture proteiche del corpo abbiano la forma giusta e funzionino nell’organismo in modo ottimale. Brevi periodi di digiuno fanno moltiplicare le molecole heat shock e di conseguenza i muscoli e gli organi si mantengono in forma”. “È un metodo che fa bene al corpo, migliora l’umore e mantiene ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

