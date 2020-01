JOSEPH HAYDN/ Dal caos all'estasi (Di martedì 14 gennaio 2020) In questa produzione, il direttore d'orchestra è l'austriaco Manfred Honeck, che ha avuto una lunga carriera con i Wiener Philharmoniker Leggi la notizia su ilsussidiario

PRESBITERMAX : RT @agomariagreco: «Non sono mai stato così devoto come durante gli anni in cui lavoravo su “La Creazione”: mi mettevo in ginocchio ogni gi… - ottovanz : RT @agomariagreco: «Non sono mai stato così devoto come durante gli anni in cui lavoravo su “La Creazione”: mi mettevo in ginocchio ogni gi… - agomariagreco : «Non sono mai stato così devoto come durante gli anni in cui lavoravo su “La Creazione”: mi mettevo in ginocchio og… -