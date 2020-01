Infortunio Demiral | tempi di recupero lunghi | la Juve ha deciso

Infortunio Demiral - il difensore della Juventus operato in Austria : definiti i tempi di recupero : Il difensore della Juventus Merih Demiral questa sera è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore e sutura del menisco laterale del ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita presso la clinica Hochrum di Innsbruck dal professor Christian Fink alla presenza del medico sociale della Juventus dott. Tzouroudis, è perfettamente riuscito. Lo comunica la società bianconera in una nota sul proprio ...

Infortunio Demiral : «Tornerò più forte. Ci vediamo agli Europei» – FOTO : Dopo il brutto Infortunio subito durante il match con la Roma, Merih Demiral manda un messaggio a tutti i tifosi e fa una promessa Merih Demiral non si perde d’animo e sui social, dopo l’intervento chirurgico, promette di esserci ai prossimi Europei. Ecco il messaggio social del difensore della Juve. «Vorrei ringraziare il mio club sportivo, gli amici atleti e tutti gli amanti del calcio che ieri mi hanno fatto sentire il loro ...

Calciomercato Juve : l’Infortunio di Demiral non cambierà i piani. La situazione : Calciomercato Juve: l’infortunio di Demiral non cambia i piani per gennaio. Le ultime sulla situazione in casa bianconera Come riporta Juventus News 24, l’infortunio di Merih Demiral non cambierà i piani del Calciomercato della Juve per la sessione di gennaio dei trasferimenti. Capitan Chiellini tornerà a metà marzo ma il club bianconero non ha alcuna intenzione di intervenire sul mercato. Anzi. Verrà data piena fiducia a Daniele Rugani. Nelle ...

Juve campione d’inverno : Roma battuta con Demiral e Ronaldo - non basta Perotti Zaniolo - Infortunio e lacrime : La squadra di Sarri vince e chiude il girone d’andata al comando da sola con 2 punti sull’Inter. Per la Roma in gol Perotti, ma si fa male Zaniolo che esce tra le lacrime

