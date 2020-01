Il primo vero sganciamento di Italia Viva dal Pd: niente appoggio a Emiliano in Puglia (Di martedì 14 gennaio 2020) Michele Emiliano, con il 70% delle preferenze, è stato indicato come prossimo candidato per il Partito Democratico in Puglia. La sua conferma per un eventuale secondo mandato è stata ovviamente stigmatizzata da Italia Viva: Michele Emiliano, ai tempi della convivenza con Matteo Renzi all’interno del Partito Democratico, è sempre stato una voce contro rispetto alla linea dell’allora segretario, tanto da presentarsi anche alle primarie dem con una corrente minoritaria. LEGGI ANCHE > Renzi spacca la maggioranza sulle fondazioni e non fa votare il carcere agli evasori Italia Viva correrà da sola in Puglia Va da sé che, una volta uscito dal Partito Democratico, Matteo Renzi abbia sempre individuato nella gestione della regione Puglia un target contro cui scagliarsi per provare a costruirsi la propria identità e la propria originalità politica. Per questo motivo, quindi ... Leggi la notizia su giornalettismo

