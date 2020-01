Il Cantante Mascherato: Orietta Berti svela un retroscena sullo show di Milly Carlucci (Di martedì 14 gennaio 2020) Orietta Berti svela i retroscena de Il Cantante Mascherato, il nuovo show di Milly Carlucci. Nel corso della prima puntata del programma Rai, la Cantante è uscita allo scoperto, togliendosi la maschera dell’Unicorno di fronte alla giuria. Dopo un inizio molto promettente, che ha portato la trasmissione a trionfare sul Grande Fratello Vip, la Berti ha svelato cosa è accaduto durante la serata e come la Carlucci ha scelto di tenere segretissimi i nomi degli artisti che si celano dietro le maschere. Orietta è intervenuta telefonicamente a Vieni da Me, per raccontare a Caterina Balivo i retroscena de Il Cantante Mascherato. “Non vedevo nulla, ho avuto davvero paura”, ha detto la 78enne parlando della sua esibizione sul palco di fronte alla giuria composta da Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Mariotto, celebre giudice di Ballando con le Stelle, e Ilenia ... Leggi la notizia su dilei

