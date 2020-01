I trasporti pubblici di Napoli in coma da troppo tempo, questo è solo l’ultimo atto (Di martedì 14 gennaio 2020) Si griderà al sabotaggio, all’errore umano: siamo, in realtà, al Carnevale alla rovescia. Allo sberleffo dei ricchi e dei privilegiati, degli stipendiati al sicuro e dei manager ben pagati, che prendono in giro tutti coloro che hanno da guadagnarsi la giornata prendendo un bus o una metropolitana. Sperando di arrivarci, alla fine della giornata. Lorsignori permettendo. Leggi la notizia su fanpage

