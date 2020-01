GF VIP, dopo la squalifica di Salvo sono a rischio anche altri concorrenti: aperto un sondaggio (Di martedì 14 gennaio 2020) In queste ore, il reality show GF VIP è finito al centro di una bufera a causa della squalifica di Salvo Veneziano. A seguito di alcuni suoi comportamenti non in linea con lo spirito e le regole del programma, la redazione ha disposto il suo allontanamento definitivo dal gioco. dopo questo avvenimento, però, pare che altri concorrenti si trovino sul filo del rasoio. Striscia la Notizia, infatti, ha aperto un sondaggio secondo il quale i telespettatori devono decidere se estendere il provvedimento preso su Salvo anche sui coinquilini che erano con lui al momento del misfatto. dopo la squalifica di Salvo, a rischio anche altri VIP Durante una semplice conversazione con Patrick, Pasquale e Sergio, Salvo si è reso protagonista d dichiarazioni fortemente offensive verso Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto. I termini adoperati dal pizzaiolo sono stati giudicati offensivi e sessisti, per ... Leggi la notizia su kontrokultura

