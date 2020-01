GameStop sta chiudendo dozzine di negozi in tutta l'America (Di martedì 14 gennaio 2020) C'era un tempo in cui GameStop rappresentava l'impero dei videogiochi d'America. La compagnia assorbì molti altri negozi e ne aprì in seguito una quantità assurda in tutto il paese. Ora, tuttavia, i negozi sono in pieno declino e il gigante di un tempo sta crollando con vendite in diminuzione per più trimestri. Questo sta portando alla chiusura di dozzine di negozi in America.Potete vedere l'elenco completo dei negozi attraverso il blog GSclosing, un blog non affiliato che mostra i negozi in chiusura. I negozi chiuderanno presto e alcuni stanno segnalando enormi vendite di liquidazione per videogiochi e console.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

