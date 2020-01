Galaxy S20 Ultra: specifiche uniche, lo sarà anche il prezzo? (Di martedì 14 gennaio 2020) Galaxy S20 Ultra avrà specifiche incredibili, uniche, rispetto all’attuale panorama dei top di gamma del mercato e anche di quelli attesi in questi primi mesi del 2020.Samsung punta sull’eccesso, si potrebbe dire leggendo quelle che potrebbero essere le specifiche tecniche della versione 5G dei tre modelli che saranno presentati ufficialmente tra meno di un mese.Solo l’11 febbraio prossimo potremo scoprire la verità sulle informazioni trapelate anche se occorre ricordare che l’azienda sudcoreana lascia trapelare con estrema semplicità notizie sui propri device.Presentazione Galaxy S20 e Fold 2 anticiperà il MWC, è ufficialeGalaxy S20 (alias S11), cambia il nome dei futuri top di gamma Samsung?Galaxy S11: fotocamera posteriore da 108 MP per video 8k a 30fpsGalaxy S20 Ultra, 12GB di RAM per il modello baseGli smartphone Android si arricchiranno di molti nuovi ... Leggi la notizia su pantareinews

AndroidNewss : #news #Samsung Galaxy S20: ecco tutte le specifiche complete – TEEECH - infoitscienza : Tutto su Galaxy S20 e Galaxy Z Flip: prezzo Italia, caratteristiche e disponibilità - infoitscienza : Questo è Samsung Galaxy S20+: ecco le prime foto reali -