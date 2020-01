Gabriele e SIlvio Muccino fanno pace: querela ritirata e processo chiuso (Di martedì 14 gennaio 2020) pace fatta tra i fratelli Muccino, al centro di una vicenda giudiziaria in cui Gabriele, regista pluripremiato, ha querelato per diffamazione SIlvio, per alcune affermazioni fatte da quest’ultimo nel 2016. Come riporta l’Ansa il colpo di scena è arrivato lunedì 13 gennaio nella prima prima udienza del processo nato dalla denuncia e che vedeva Muccino jr imputato. Gli avvocati hanno comunicato al giudice che le parti sono arrivate ad un accordo. La querela è stata ritirata e il giudice ha dichiarato il procedimento chiuso. Le cause Al processo si era arrivati dopo le parole di SIlvio, del 3 aprile 2016, che nel corso di una trasmissione televisiva accusò il fratello, che non era presente in studio, di avere aggredito la moglie Elena Majoni nel 2012. “Gabriele è una persona violenta – aveva sostanzialmente detto Muccino jr – ha colpito sua moglie con uno ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

