Continua la strage sul lavoro, due morti a poche ore di distanza in Piemonte (Di martedì 14 gennaio 2020) Dopo il caso di Verona, dove un uomo ha perso la vita folgorato da una scarica elettrica, altri due incidenti mortali sono stati registrati questa mattina in Piemonte a poche ore di distanza l’uno dall’altro. Il primo incidente in una ditta del Cuneese, il secondo in un cantiere dell’Alessandrino.Continua a leggere Leggi la notizia su fanpage

