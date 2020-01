Chi è Lucia Borgonzoni, la candidata del Centrodestra in Emilia Romagna (Di martedì 14 gennaio 2020) Chi è Lucia Borgonzoni, la candidata del Centrodestra in Emilia Romagna. La biografia e la vita privata dell’esponente della Lega. ROMA – Il Centrodestra vuole conquistare l’Emilia Romagna con Lucia Borgonzoni. E’ la senatrice della Lega la candidata scelta per contrastare la sinistra e l’eventuale riconferma di Bonaccini. Andiamo a conoscere meglio l’esponente del partito di via Bellerio. Chi è Lucia Borgonzoni, la biografia della politica Nata a Bologna il 18 settembre 1976 (Vergine), Lucia Borgonzoni è nipote del pittore Aldo. Una passione per l’arte tramandata dal nonno tanto da diplomarsi all’Accademia delle Arti di Bologna. Proprio durante il suo periodo universitario si è avvicinata alla Lega, tesserandosi per la prima volta a soli 16 anni. Una lunga carriera politica che, prima, l’ha portata a guidare il ... Leggi la notizia su newsmondo

