Australian Open: ritardi e match sospesi per via dello smog da incendi (Di martedì 14 gennaio 2020) Effetto incendi anche sugli Australian Open di tennis, e ora anche i giocatori cominciano ad avere paura. Il torneo di Melbourne apre la serie annuale degli Slam ed è partito nonostante l’emergenza, ma gli effetti della cappa di smog si sono fatti sentire subito.Le qualificazioni in programma oggi sono state ritardate di 2 ore, Nadal e altri assi hanno deciso di allenarsi al coperto invece che all’aperto e Maria Sharapova ha dovuto interrompere il suo incontro-dimostrazione di beneficenza. Molti tennisti hanno protestato, chiedendo l’annullamento della giornata di qualificazione. Leggi la notizia su huffingtonpost

