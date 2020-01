Uccisa e data alle fiamme, annullata l’assoluzione per l’ex di Bruna: processo da rifare (Di lunedì 13 gennaio 2020) Condannato in primo grado a 25 anni di carcere, assolto in appello, ora Antonio Colamonico dovrà essere nuovamente giudicato per l'omicidio dell'ex Bruna Bovino. Lo ha deciso la Cassazione accogliendo il ricorso della Procura e dei parenti in merito all'assoluzione del Colamonico. L'uomo è accusato di aver strangolato, accoltellato con un paio di forbici e poi dato alle fiamme l'amante, madre di due figli. Leggi la notizia su fanpage

Uccisa data Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Uccisa data