Selvaggia Lucarelli | “Il Leone de Il Cantante Mascherato? Non può essere”

Selvaggia Lucarelli commenta le teorie del pubblico de Il Cantante Mascherato relativo alla maschera Il Leone: si sostiene dietro sia nascosto Adriano Pappalardo, ma cosa ne pensa l'ex cognata? Selvaggia Lucarelli dice la sua su Il Cantante Mascherato di Rai 1, partito col botto venerdì 10 gennaio in prima serata. Nel confronto con il Grande Fratello Vip 4, l'inedito show importato dagli Stati Uniti ha conquistato ascolti eccellenti. Il pubblico discute già su chi si nascondi dietro le 8 Maschere. Pardon, 7. Dietro all'unicorno abbiamo scoperto l'identità di Orietta Berti. Il resto è tutto da decifrare, compreso chi interpreta il Leone. E Selvaggia Lucarelli esclude un nome. L'ironia non se ne va Secondo molti il ruolo lo porterebbe in scena Al Bano Carrisi. Ma qualcuno, specialmente nella giuria, accampa un'altra teoria: il vulcanico artista Adriano Pappalardo.

