Sanremo 2020: svelati i nomi delle 8 donne famose che affiancheranno Amadeus (Di lunedì 13 gennaio 2020) Poco fa su Rai Due hanno annunciato che Mara Venier avrebbe affiancato Amadeus nella finale di Sanremo 2020 e adesso sono usciti altri 7 nomi. Sul palco dell’Ariston ci sarà Rula Jebreal, Diletta Leotta, Emma D’Aquino, Laura Chimenti, Georgina Rodriguez, ma anche Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello. Felicissimo per Zia Mara e Antonella, un po’ meno per la fidanzata di Cristiano Ronaldo e quella di Valentino Rossi. Non capisco perché passare da due grandissime conduttrici a delle ragazze note per le loro relazioni sentimentali. Personalmente avrei preferito altri nomi, magari Milly, o 2 presentatrici Mediaset. Mi consolo sapendo che Mara ci farà ridere e anche dal fatto che sarà presente anche Tiziano Ferro. B!tches vi piacciono queste 8 co conduttrici? MARA VENIER CO-CONDUTTRICE DELLA FINALE DI Sanremo. Sono felicissima #Sanremo2020 ... Leggi la notizia su bitchyf

trash_italiano : #Sanremo2020: Mara Venier condurrà insieme ad Amadeus la serata finale - fattoquotidiano : Sanremo, Rula Jebreal: “La Rai voleva che rinunciassi spontaneamente, ho rifiutato. Attacchi partiti da persone vic… - vascorossi : 'Finalmente io' è il titolo della nuova canzone scritta x Irene Grandi?? Una vera bomba ??.. in gara al Festival di S… -