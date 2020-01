Salvini in Emilia, “Tanti vecchi comunisti pronti a votare Lega, il Pd preferisce i banchieri agli operai” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Molti operai dell’Emilia Romagna e dell’Italia, dopo aver votato per anni Lega, si stanno pian piano smarcando dal Pd e hanno intenzione di votare alle prossime elezioni Lega. La riprova arriva dalla stessa Emilia Romagna dove Salvini nel suo tour delle 100 piazze sta incontrando tantissima gente e moltissimi operai. Gli operai che erano lo zoccolo duro del Pc prima e del Pd ora pare che stiano cambiando il loro indirizzo politico, in molti voteranno Lega. Matteo Salvini ieri in visita a Brescello città in provincia di Reggio Emilia ha visitato il museo di Don Camillo e Peppone. Matteo Salvini a riprova di quando detto sopra è pronto a scommettere “Che Peppone oggi voterebbe Lega!”. Il leader della Lega poi ha precisato il motivo della sua battuta con un tweet: “Non avete idea di quanti vecchi comunisti mi abbiano detto in questi giorni: ... Leggi la notizia su baritalianews

