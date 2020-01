Riki, spoiler sul brano al Festival di Sanremo 2020: diffuso l’estratto (Di lunedì 13 gennaio 2020) Riki condivide un estratto del brano che porterà in gara al Festival di Sanremo 2020 Riki, all’anagrafe Riccardo Marcuzzo, conta i giorni che mancano al Festival di Sanremo 2020. È febbricitante il ragazzo sbocciato nel talent Amici, intende far conoscere il pezzo scelto per la kermesse canora, in programma dal 4 all’8 febbraio. Un desiderio, naturalmente, impossibile da realizzare: dovrà aspettare oltre un mese prima di poterlo cantare. E allora quale soluzione ha escogitato per ingannare l’attesa? Il giovane artista è conscio della grossa occasione affidatagli. Tra i 24 big in gara, Amadeus lo ha preferito a tanti valenti artisti e certamente la fiducia corrisposta andrà ricambiata. Riki avrà modo di conquistare un pubblico ancor più ampio e su Instagram ha condiviso un estratto della canzone, la quale, quasi certamente, verrà inclusa nell’album di prossima uscita. A commentare ... Leggi la notizia su kontrokultura

