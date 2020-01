Previsioni Meteo: oggi una’isola di maltempo all’estremo Sud in un mare di alta pressione (Di lunedì 13 gennaio 2020) Previsioni Meteo – L’egemonia anticiclonica prosegue indiscussa su gran parte del Paese, con cieli in prevalenza sereni al Centro Nord, salvo più chiusi per nebbie sulla Pianura Padana. Da segnalare anche po’ di nubi irregolari sulla Liguria, sull’Est della Sardegna, occasionalmente su Centro Appennino e più diffusamente sui mari. Persiste invece, questo già da ieri, una diffusa instabilità su parte delle regioni meridionali, soprattutto su quelle che si affacciano sullo Jonio, con nubi e addensamenti ricorrenti e anche con precipitazioni sparse, localmente insistenti e abbondanti. Particolarmente esposti alle precipitazioni sin da ieri, il versante ionico calabrese, soprattutto del Crotonese, e le aree interne del Cosentino dove nella giornata di ieri sono caduti fino a 10/12 mm di pioggia localmente. Ma il grosso dell’ instabilità si è avuta proprio nelle trascorse ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

