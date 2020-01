Oscar 2020, tutte le nomination: Joker fa il pieno - (Di lunedì 13 gennaio 2020) Carlo Lanna Annunciante tutte le candidature per gli Oscar 2020, la cerimonia si svolgerà il prossimo 9 febbraio Qualche minuto fa sono state annunciate le nomination per gli Oscar 2020. La kermesse che premia e celebra il buon cinema americano e internazionale quest’anno festeggia le 92 candeline. I premi verranno consegnati a Los Angeles il prossimo 9 febbraio, ed è già guerra all’ultimo award. Tanti sono i film in gara e, come al solito, tante le sorprese. Continua la corsa di “C’era una volta a … Hollywood” di Quentin Tarantino come quella di “Parasite”, film coreano che ha unito pubblico e critica. Sorpresa per Scarlett Johansson che è candidata in ben due categorie, ed è ancora grande successo per il “Joker” di Joaquin Phoenix. Per il resto, grandi riconoscimenti per “The Irishman” e per il nuovo film di Sam Mendez. Spunta anche “Dolore e Gloria” di Almodovar. Qui ... Leggi la notizia su ilgiornale

