Meteo PISA: uggioso, molte nubi con qualche pioviggine (Di martedì 14 gennaio 2020) Il Meteo su PISA sarà caratterizzato da cielo perlopiù coperto sia martedì che mercoledì, con molto umido e qualche locale goccia di pioggia. Ci sarà variabilità anche venerdì, poi potrebbe seguire un peggioramento più organizzato. Martedì 14: molto nuvoloso. Temperatura da 2°C a 7°C. Pressione atmosferica media: 1026 hPa, stazionaria. Vento: in media da Est 14 Km/h. Zero Termico: circa 1500 metri. Mercoledì 15: molto nuvoloso. Temperatura da 4°C a 9°C. Pressione atmosferica media: 1026 hPa, stazionaria. Vento: in media da Est 12 Km/h. Zero Termico: circa 2700 metri. Giovedì 16: nubi sparse. Temperatura da 2°C a 10°C. Pressione atmosferica media: 1025 hPa, stazionaria. Vento: in media da Est 9 Km/h. Zero Termico: circa 2700 metri. Venerdì 17: molto nuvoloso, ventoso a tratti. Stima Pioggia 3 mm. Temperatura da 4°C a 10°C. Pressione atmosferica media: 1021 hPa, in ... Leggi la notizia su meteogiornale

