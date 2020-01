Luciana Littizzetto a Che Tempo che Fa, puntata del 12 gennaio 2020 (VIDEO) (Di lunedì 13 gennaio 2020) Luciana Littizzetto a Che Tempo che Fa nella puntata del 12 gennaio 2020: è assente in studio, ma fa un incursione telefonica (VIDEO) Ieri, domenica 12 gennaio, è ripreso l’appuntamento domenicale di Che Tempo che Fa, appuntamento fisso della domenica. Traslocati su Rai 2 con doppio appuntamento alle 19:30 e alle 21 con le Interviste, Luciana e Il Tavolo, Fabio Fazio e il suo Che Tempo che Fa continuano a essere un appuntamento fisso della settimana, come anche il momento dedicato a Luciana Littizzetto e il suo monologo. Nella puntata di ieri Luciana Littizzetto era assente perchè il 28 dicembre la comica ha subito un infortunio. Fabio Fazio quindi ha deciso di chiamarla per capire come stava. La Littizzetto ha spiegato che lei non fa mai nulla di pericoloso, e ha raccontato che è caduta per strada inciampando sui lacci delle scarpe. Ecco il VIDEO: LA NOSTRA LUCIANINA CI ... Leggi la notizia su dituttounpop

zazoomnews : LUCIANA LITTIZZETTO COME STA?- Ha avuto un incidente: Non so quando tornerò in Tv - #LUCIANA #LITTIZZETTO #STA?-… - infoitcultura : LUCIANA LITTIZZETTO, COME STA?/ Ha avuto un incidente: “Non so quando tornerò in Tv” - infoitcultura : Luciana Littizzetto torna a Che tempo che fa dopo la caduta e l’operazione: scopriremo comesta -