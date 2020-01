LIVE Sinner-Paire 4-6, 5-2 ATP Auckland 2020 in DIRETTA: Sinner vicinissimo alla conquista del secondo set (Di lunedì 13 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Game nevrotico. Ora arriva l’errore anche da parte dell’azzurro. 15-30 Accelerazione di Sinner, il quale si porta a due punti dal set. 15-15 Fa tutto il francese, che ora trova un bel dritto a incrociare. 0-15 Palla corta sbagliata da parte di Paire. 5-2 Sinner: l’azzurro si procura così, nel prossimo turno di servizio, la chance di servire per il set. 40-15 Il copione si ripete, con due palle del nuovo allungo questa volta. 30-15 Sinner approfitta di un nuovo regalo del rivale. 15-15 Paire restituisce il favore. 0-15 Sinner torna a essere falloso nella circostanza. 4-2 Al termine di un altro game snervante, Paire conferma il suo turno di servizio limando le distanze da Sinner. A-40 Palla sulla riga, verificata col challenge, vantaggio per il francese. 40-40 Qui invece Paire è bravissimo nel colpire in ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Sinner-Paire ATP Auckland 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Sinner-Paire #Auckland #DIRETTA: - GianPieroGpg : RT @SuperTennisTv: Sta per iniziare una nuova settimana di grande #tennis... in diretta domani il #WTA di Adelaide e l'#ATP di Auckland con… - Pasquorum : RT @lorenzofares: Mi stuzzicherebbe non poco vedere un match tra @janniksin ???? e @benoitpaire ????: gioventù e potenza vs genio e sregolatezz… -