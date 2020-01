LIBIA, NESSUN ACCORDO PER PACE/ Salta tregua? 'Al Sarraj e Haftar non si incontrano' (Di lunedì 13 gennaio 2020) LIBIA, Haftar e Sarraj alla Conferenza di Berlino il 19 gennaio: tregua a Mosca da Putin, non c'è ancora l'ACCORDO, il generale prende tempo. Le ultime. Leggi la notizia su ilsussidiario

NicolaPorro : #Conte al Corriere: l’#EmiliaRomagna non è decisiva, nessun problema #DiMaio, in #Libia siamo centrali. Ha imparato… - LorenzoMiglior1 : RT @Cighi: Quanto vi fa girare le scatole questo giovane ministro degli esteri di 32 anni, che senza una raccomandazione, solo attraverso i… - giannettimarco : RT @ItaliaOggi: Libia, nessun accordo a Mosca: Haftar non ritira le truppe e chiede più tempo -