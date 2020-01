La gaffe di Giletti con Polimeni: lavati la bocca prima di dire Gratteri (Di lunedì 13 gennaio 2020) "Per me non c'è miglior esempio per un giovane calabrese del procuratore Nicola Gratteri": dopo che il giovane presidente del Consiglio comunale di Catanzaro, Marco Polimeni, ospite di Non è l'Arena, pronuncia queste parole scatta l'ira di Massimo Giletti. "Scusi, scusi, chi glielo ha detto? Perché lei ha guardato a destra della telecamera e qualcuno glielo ha detto. Io non lo accetto. Non esce da lei. Mi sono rotto le palle di questo tipo di politica. Le deve chiedere scusa a Gratteri, perché non lo ha detto lei, glielo hanno suggerito", ha accusato il conduttore di "Non è l'Arena"."I collaboratori dei La7 mi hanno detto di mettermi più al centro, lei vuole fare laddove non c'è. Si vergogni Giletti!", ha replicato Polimeni, che è tra i pochissimi consiglieri non indagati per truffa e falso in merito ai gettoni di presenza per commissioni false. "Sei un coglione! Mi guardi in ... Leggi la notizia su ilfogliettone

