Jean Pierre umiliato a Uomini e Donne | Simonetta si scaglia contro il cavaliere (Di lunedì 13 gennaio 2020) Oggi abbiamo potuto vedere Jean Pierre umiliato a Uomini e Donne dopo aver preso in giro Simonetta. La dama infatti, si è scagliata contro il cavaliere dandole un bel regalo inaspettato. Cosa avrà combinato la dama per lasciare il cavaliere mortificato? Il cavaliere Jean Pierre negli ultimi mesi è rimasto in silenzio seduto nel parterre … L'articolo Jean Pierre umiliato a Uomini e Donne Simonetta si scaglia contro il cavaliere proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

jenn_jessica : RT @thesleepyside: La verità è che se non ci fosse stata la parentesi Juan, Gemma starebbe ancora a piangere per Jean Pierre #uominiedonne - lauramartinagr : RT @Ri_Ghetto: Ma vi rendete conto? Jean Pierre ha ricevuto un mazzo di fiori da Aurora e lui cosa fa? Li regala ad Antonella per il comple… - ciaononnociano : RT @Ri_Ghetto: Ma vi rendete conto? Jean Pierre ha ricevuto un mazzo di fiori da Aurora e lui cosa fa? Li regala ad Antonella per il comple… -