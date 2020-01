I retroscena di Blogo: ecco i conduttori di Prima Festival (Di lunedì 13 gennaio 2020) Lunedì 30 gennaio subito dopo il Tg1 delle ore 20 parte Prima Festival, l'appuntamento che anticipa le serate dell'edizione numero 70 del Festival di Sanremo. Anche quest'anno dunque ci sarà questo programma che farà da apri pista al piatto forte che sarà evidentemente la serata vera e propria dal teatro Ariston del Festival condotto e diretto da Amadeus.Secondo le informazioni in nostro possesso alla guida di questi appuntamenti che andranno in onda subito dopo l'edizione di Prima serata del Tg1 ci sarà un trio -televisivamente parlando- nuovo di zecca. Partiamo dall'elemento femminile della coppia che avrà il volto della conduttrice Ema Stokholma. Nata in Francia, a Marsiglia, Ema ha già bazzicato nel Festival, avendo condotto per Rai Radio 2 le serate dei Festival 2018 e 2019, inoltre ha commentato per l'Italia l'Eurovision song contest.I retroscena di Blogo: ... Leggi la notizia su blogo

infoitcultura : I retroscena di Blogo: sulle tracce del Cantante mascherato - zazoomblog : I retroscena di Blogo: sulle tracce del Cantante mascherato - #retroscena #Blogo: #sulle #tracce - FabioTraversa : RT @tvblogit: I retroscena di Blogo: sulle tracce del Cantante mascherato -